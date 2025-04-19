Sayıştay uzmanı, denetlediği AKP’li Ordu Belediyesi’ne yönetici oldu

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılında gerçekleşen Sayıştay denetiminde Uzman Denetçi olarak görev yapan İrfan Güvendi'nin aradan 1 yıl geçmeden Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nde (OSKİ) denetçi olarak işe başladığı öğrenildi.

Sayıştay üyesi olarak kendi denetlediği belediyede denetleme ekibine giren İrfan Güvendi'nin bu kariyeri ‘tarafsızlık ve güvenilirlik’ tartışmalarını beraberinde getirdi.

İrfan Güvendi'nin Sayıştay Uzman Denetçi olarak 2019'da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin denetlemesine rağmen 13 Ağustos 2020'de belediyeye ait kurum olan OSKİ'ye iş girişi yapıldı.

Sayıştay'a daha önce istifa başvurusu yapan Güvendi'nin Sayıştay'daki istifası ise 31 Ağustos 2020'de onaylandı. Yani Güvendi'nin Sayıştay'daki görevi resmi olarak son bulmadan 19 gün önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde resmi olarak iş başı yapmış oldu.

YEĞENİNİ REFERANSLA OSKİ'YE YÖNETİCİ YAPTI

09 Mayıs 2024'e kadar OSKİ'de denetçi olarak görev yapan Güvendi daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak firması olan ORYAZ'a yönetim kurulu üyesi olarak atandı. ORYAZ'da görevine hala devam eden Güvendi'nin yeğenini de daha önce Denetleme Kurulu'nda yer aldığı OSKİ'ye yönetici olarak aldırttığı ortaya çıktı.

"SİZDEN ÖĞRENDİM"

Konuya ilişkin BirGün'ün ulaştığı eski Sayıştay uzman denetçisi İrfan Güvendi, “Ordu'ya olan sevdası sebebiyle böyle bir görevi kabul ettiğini” söyledi.

"Sayıştay'daki istifa tarihinin Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne giriş tarihinden sonra olduğunu siz söyledikten sonra inceleyip farkettim" diyen Güvendi, "Bu bir hata ama benim istifa için verdiğim tebliğ tarihinin işleme konulması gerekirdi. Burada bariz bir hata olmuş. Benim normalde Mart'ta emekli olmam gerekirdi. Sayıştay'da çalışırken başka bir işi nasıl kabul edebilirim" ifadelerini kullandı.

“AYNI SOYİSMİ TAŞIMASI GÖREV ALMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ”

"Yeğeninizi Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait daha önce denetçi olarak görev yaptığınız OSKİ'de yönetici olarak işe aldırdınız mı?" sorumuza ise Güvendi, "Ben birisine referans oluyorsam liyakat sahibidir. Aynı soyismi taşıması OSKİ'de görev almayacağı anlamına gelmez. Donanımlı biriyse ve Belediye'de böyle bir ihtiyaç varsa neden işe girmesin. Ben başarısız olan kimseye referans olmam" yanıtını verdi.

3 YIL GEÇMEDEN DENETLEDİĞİ KURUMDA ÇALIŞMASI YASAK

2531 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'da, "Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibarıyla son üç yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamazlar" ibaresi yer alıyor.

Kanuna göre İrfan Güvendi'nin Sayıştay Uzman Denetçisi olarak denetimde yer aldığı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışması yasak görünüyor.

Güvendi ise Sayıştay'daki istifa dilekçesi yürürlüğe girmeden 19 gün önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde resmi olarak göreve başladı.