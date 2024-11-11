Sayıştay’dan ‘Hoyratlık’ belgesi

AKP ve ittifak ortağı MHP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde çok sayıda belediyeyi kaybetti. Muhalefetin kazanmasının mümkün olmadığı yönünde değerlendirmeler yapılan iller dahi AKP ve MHP’nin elinden kaydı. Seçimlerin ardından göreve gelen yeni belediye başkanları, eski dönemdeki borçları kamuoyuna ifşa ederek, AKP ve MHP’nin belediyecilik anlayışına işaret etti.

Geçtiğimiz gün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi dönüşü CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a en net cevabı ise Sayıştay denetimlerinden çıkan sonuçlar verdi.

Muhalefetteki belediyelere kayyum atayan Erdoğan, muhalefeti kamunun kaynaklarını hoyratça harcadığını söyleyerek bunların hesabının sorulması gerektiğini dile getirmişti.

Sayıştay denetimlerinden çıkan sonuçlar ise AKP-MHP dönemlerindeki belediyelerin kamunun kaynaklarını nasıl harcadığını ortaya çıkardı. Bursa, Balıkesir ve Manisa’nın denetim raporlarında, 2023 yılına ait çok sayıda usulsüzlük yazıldı.

AKP’li Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’ye geçti. CHP’li Mustafa Bozbey, yüzde 47,6 oranında oy alarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Sayıştay’ın AKP’li Aktaş dönemini kapsayan 2023 yılına yönelik denetimlerinin ardından hazırlanan rapor, “Usulsüzlükler listesi” olarak yorumlandı.

Sayıştay denetçileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP dönemindeki uygulamalarına mercek tuttu. Belediye tarafından doğrudan temin yöntemi ile yapılan ve belli bir süreyi kapsayan bazı mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde yüklenici ile sözleşme yapılmadığı belirlendi. Bu kapsamda toplam 2 milyon 288 bin 278 TL tutarında olan işleri doğrudan temin ile ihalesiz şekilde belediyeden alan şirketlerin, sözleşme olmadığı için “İstedikleri gibi hareket etmelerin” olanak sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li yönetiminin, “Doğrudan temin” yöntemini, dev kamu ihalelerini istediğine verme aracı olarak kullanması da Sayıştay denetimlerine takıldı. Belediye tarafından gerçekleştirilen bazı yapım işlerinin, “Parasal limitlerin altında kalınması” için kısımlara bölündüğü ve açık ihale usulü yerine doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

KAYNAKLAR SPOR KULÜBÜNE

AKP’den CHP’ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin denetim raporu da 31 Mart 2024 seçim sonuçlarının şifrelerini kırdı. CHP’li Ahmet Akın’ın, AKP’li Yücel Yılmaz’ı 10 puan geride bırakarak yüzde 51,1 oy ile seçildiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı mali denetimleri, çok sayıda usulsüzlüğün kayda geçirilmesini sağladı.

Belediyenin, AKP döneminde bir spor kulübüne kiraya verdiği taşınmazın ödenmeyen kiralarını takip etmediği kaydedildi. Biriken kira borcunun 888 bin 784 TL olduğunu kaydeden Sayıştay denetçileri, belediye yetkililerinin, “İcra takibi başlattık” sözlerine karşın dava açıldığına dair kendilerine herhangi bir belge sunulamadığının altını çizdi.

İdarede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu da görüldü. Denetçiler, 2023 yılı sonu itibarıyla 266 işçinin toplamda 25 bin 377 gün izin hakkı bulunduğunu hesapladı.

KAFALARINA GÖRE YÖNETİM

Çok partili sisteme geçilmesinin ardından, 78 yıl sonra ilk kez CHP'nin birinci parti olarak çıktığı Manisa’da da benzer bir tablo yaşandı. MHP’den devralınan belediyenin, MHP dönemine ait mali hesapları, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Manisa Belediyesi’nde 2023 yılına ait tespit edilebilen bazı usulsüzlükler, Sayıştay raporunda şöyle sıralandı:

• Toplu taşıma hatları, ihalesiz ve süresiz olarak kullandırıldı.

• Taksi ve servis hizmet haklarının bazıları, ihalesiz ve süresiz olarak kiraya verildi.

• İdareye ait taşınmazlar ihale yapılmadan belediye şirketlerine devredildi.

• İdare tarafından şirketlere ihalesiz olarak devredilen taşınmazlar, şirketler tarafından pazarlık usulü ile üçüncü şahıslara kiralandı.