Saylan hakkındaki iddialara suç duyurusu

Haber Merkezi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından, derneğin hâlâ FETÖ’nün hedefinde olduğunu belirtilerek “Devleti ele geçirmeye çalışan bir tarikat yapılanmasının Prof. Dr. Türkan Saylan’a saldırmasının rastlantı olmadığını yaşayarak gördük. Bu suç unsuru paylaşımları titizlikle izliyor, ilgililer hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açılması süreçlerini yürütüyoruz” denildi.

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde haklarındaki adli soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle firari olarak yurtdışında bulunan bazı FETÖ üyelerinin ve onlarla bağlantılı kişilerin derneğimiz ve Prof. Dr. Türkan Saylan Hoca’mız hakkında yalan ve karalamalarla dolu paylaşımlarını görüyoruz. Bu kişilerce ortaya sürülen iddiaların hiç bir yasal delilinin bulunmadığı, sahte delil ve gizli tanıklarla bile bu olguların ispat edilemediği ve bunların fantastik bir hayal ürünü olduğu mahkeme kararları ile tespit edilmiş ve kesin hükme bağlanmıştır. Bu suç unsuru paylaşımları titizlikle izliyor, ilgililer hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açılması süreçlerini yürütüyoruz.”