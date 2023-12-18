Saymaz: Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara’da ilçeleri paylaştı

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı’nın İstanbul ve Ankara’da ilçe belediyelerinin hangi partilere bırakacağını netleştirdiğini yazdı.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul ve Ankara’da ilçe belediyelerinin ve bazı büyükşehir belediyelerinin hangi partilere bırakılacağı netlik kazanmaya başladı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Cumhur İttifakı'nın Manisa, Mersin ve Muğla’da MHP ile seçime gireceğini, diğer büyükşehirlerde ise AKP'nin aday göstereceğini yazdı.

İstanbul ve Ankara’da da ilçelerin paylaşıldığını belirten Saymaz'ın bugün yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Cumhur İttifakı’nda hangi büyükşehirlerin hangi partiye bırakılacağı netleşti.

30 büyükşehirden hali hazırda MHP’de olan Manisa’nın yanı sıra Mersin ve Muğla’da üç hilalle seçime gidilecek.

Diğer büyükşehirlerde AK Parti aday gösterecek.

İstanbul ve Ankara’da ilçeler paylaşıldı.

İstanbul’da Silivri, Avcılar, Küçükçekmece ve Beşiktaş MHP’ye bırakıldı.

Ankara’da, zaten elinde olan Etimesgut, Polatlı ve Gölbaşı’nın yanı sıra Elmadağ ve Kalecik MHP’ye kaldı.

CHP’nin elindeki Kırşehir, Burdur, Bilecik, Artvin, Ardahan, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Bolu ve Sinop ile DEM Parti’nin kazanabileceği şehirlerde de ortak aday çıkarılacak.

Cumhur, nihai kararını bugün açıklıyor."