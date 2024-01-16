Saymaz: DEM Parti, CHP’yi 5 büyükşehirde destekleyebilir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, DEM Parti'nin yerel seçimde İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldığını ve CHP'yi destekleyebileceğini aktardı. Saymaz, ayrıca DEM Parti'nin DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme yürüttüğü bilgisine yer verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, DEM Parti'nin yerel seçimde CHP'yi bazı büyükşehirlerde destekleyebileceğini belirtti.

Saymaz, Sözcü'de yayımlanan "Filmde bile kumpas kurmuşlar" başlıklı yazısında yerel seçimde ilişkin ayrıntılara yer verdi.

CHP'nin geçen günlerde DEM Parti'yi ziyaret ettiğini ifade eden Saymaz, ziyaretin ardından DEM Parti'nin İstanbul, İzmir, Adana, Mersin ve Bursa’da başkan adayı çıkarmamayı gündemine aldığını belirtti.

Saymaz, DEM Parti'nin söz konusu 5 büyükşehirde CHP'nin adaylarını destekleyebileceğini aktardı.

Saymaz'ın yazısının devamında şunlara yer verdi:

"Gerekçe olarak “Bu beş büyükşehirdeki toplumsal dinamikler; sivil toplum, kadın ve ekoloji örgütlerinin etkisi, Kürtlerin gücü, DEM Parti seçmeninin çok kimlikli varlığı” gösteriliyor.

Ancak DEM Parti, Bursa hariç diğer büyükşehirlerde bazı ilçelerde aday çıkarılmamasını istiyor.

Örneğin, İstanbul’da Esenyurt, Sultanbeyli ve Adalar.

DEM Parti, yalnızca CHP ile değil, DEVA ve Saadet Partisi ile görüşme trafiği yürütüyor."