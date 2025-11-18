Saymaz: Erdoğan, Kocabıyık’tan bizzat şikayetçi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 16 Aralık’ta hâkim karşısına çıkacak.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kocabıyık’ın sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşide kullandığı ifadeler suçlama konusu yapıldı.

Kocabıyık hakkında cumhurbaşkanına hakaret ve iftira suçlarından iki yıldan sekiz yıla kadar hapis istendi.

Saymaz halktv.com.tr'de yayımlanan yazısında, Kocabıyık ile Erdoğan arasındaki ilişkinin 1999 yılındaki Pınarhisar Cezaevi dönemine dayandığını hatırlattı. Erdoğan’ı o dönemde ziyaret eden isimler arasında yer alan Kocabıyık, 2015’te AKP’den milletvekili seçilmişti. Ancak ilişkiler, Kocabıyık’ın Gezi Parkı Davası’nda Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet kararını eleştirmesiyle bozuldu.

Söz konusu paylaşım sonrası Kocabıyık’ın eşi, dönemin Uşak Valisi Funda Kaya, merkeze çekildi.

Saymaz’ın aktardığına göre, Kocabıyık’ın 19 Mart operasyonunun ardından X’te paylaştığı “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik?” mesajı ise, AKP’den ihraç edilmesinde belirleyici oldu.

AKP'den ihraç edilen Kocabıyık'ın bu duruma Pınarhisar Cezaevi’nde çekilmiş bir fotoğraf yayımlayarak yanıt verdiğini belirten Saymaz, şunları yazdı:

"Fotoğrafta Erdoğan, iki insanla gülerek sohbet ediyor.

Biri, 15 Temmuz’da oğluyla birlikte şehit edilen, sonradan AK Parti’nin reklam kampanyalarını yöneten Erol Olçok.

Diğeri, dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in baş danışmanlığını yapan Hüseyin Kocabıyık.

Kocabıyık, bu fotoğrafı şu sözlerle paylaştı:

'Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. Ak Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!'"

Saymaz’ın yazısında aktardığına göre, Beştepe’nin tepkisini artıran gelişme, Kocabıyık’ın 6 Ekim’de Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşi oldu. Bu söyleşinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; Kocabıyık Ankara’daki evinde gözaltına alındı ve ertesi gün tutuklandı.

Saymaz yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

ERDOĞAN’I ANTİDEMOKRATİK GÖSTERMİŞ

"Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 8 Ekim’de iftira suçlamasıyla şikayet dilekçesi verdi.

Kanıt olarak, Cumhuriyet’teki söyleşi gösteriliyor.

Kocabıyık’ın halkı Erdoğan’a karşı kışkırtmak ve itibar suikasti düzenlemek için gerçeğe aykırı bilgiler verdiği iddia ediliyor.

“Bu kötü niyetli şahsın kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit verilmeyecektir” deniliyor.

Kocabıyık’ın açıklamaları için ‘vahim eylem’ ifadesi kullanılırken, “Çamur at izi kalsın mantığıyla hukuk dışı birtakım illegal yöntemlerle” Cumhurbaşkanı’nı hedef aldığı ileri sürülüyor.

Kocabıyık’ın Erdoğan’ı ‘hukuka aykırı davranan, antidemokratik ve komplocu gibi gösterdiği’ ileri sürülerek, şöyle devam ediliyor:

“Şüpheli, müvekkilimiz ve birçok kamu görevlisi hakkında komplo teorisi oluşturmuş ve yaymış, müvekkilimizi asla kendisine yakıştırması mümkün olmayan, hukuka aykırı davranan, antidemokratik, komplocu gibi göstermeye çalışmış, bunu yaparken müvekkilimiz ve onun nezdinde kamu makamlarını, seçmenleri de hedef göstermiştir. Bu durum başlı başına bir nefret söylemidir.”

AK Parti’den ihraç edilen Kocabıyık’ın CHP’li olduğu varsayılarak, şu suçlama yöneltiliyor:

“Şüpheli, partisi ve partilileri hakkında bağımsız yargının ithamları ve çeşitli şaibeler ile ilgili kamusal dikkati saptırmakta, kendisine yönelik şaibeleri müvekkilimize hakaret ederek ve insanlara ona karşı tahrik ederek örtbas etmeye çalışmaktadır.”

19 MART PAYLAŞIMI DA KANIT SAYILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocabıyık hakkında iftira ve cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla iddianame hazırladı.

İddianamede kanıtlar iki başlıktan oluşuyor.

Kocabıyık’ın X paylaşımları ve Cumhuriyet söyleşisi.

Suçlu bulunan paylaşımlar şu şekilde:

19 Mart: Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın, haberin yok!

21 Eylül: Bir iktidar sahibi düşünün, rakibinden korktuğu için onu hapse attırarak kurtulmak istiyor.

21 Eylül: Tek adam siyaseti muhalefeti güçlendirdi, birleştirdi, Özgür Özel gibi önüne konan siyasi barikatları yıkıp geçen bir liderin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi tek adam rejiminin oynayacağı tek bir oyun kaldı: CHP'ye kapatma davası açmak! Bakalım bu çılgınlığı yapacaklar mı?

25 Eylül: Bilmemek ayıp değil, Trump 'Erdoğan'ın Suriye'de 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptığını’ tekrar söyledi. Erdoğan, Suriye'de 2000 yıldır yapılamayan neyi yaptı? Gerçekten bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Yahudi devletinin Suriye'nin bir bölümünü işgalini kastetmiyordur sanırım.

27 Eylül: Şu Amerika seyahati ne kadar iyi oldu farkında mısınız? Yerli ve milli kim, mandacı kim nasıl da iyot gibi açığa çıktı, değil mi?

2 Ekim: Bugün CHP ve İmamoğlu yolsuzluk üzerinden düşmanlaştırılıyor. Hiç bir akıl ve zeka gerektirmeyen kaba siyaset yapma modeli. Bu şark siyasetini yapan kişi memlekete ve demokratik iklime nasıl zarar verdiğinin farkında değil. Daha iddianamesinin hazırlanmadığı bir davada bir cumhurbaşkanı nasıl hüküm verici konuşma yapar. Cumhurbaşkanına yaptığının anayasanın 138. Maddesine göre suç teşkil ettiğini söyleyecek bir tek aklı başında adam yok mu yanında?!

Ayrıca Cumhuriyet söyleşisinden beş paragraf da iddianameye kondu.

SEKİZ YILA KADAR

Kocabıyık’ın açıklamalarının eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını zedelediği, işlenmediğini bildiği halde hukuka aykırı fiil isnat ettiği savunuluyor.

Kocabıyık’ın iki suçtan iki yıldan sekiz yıla kadar hapsi isteniyor. Bu suçlar zincirleme işlendiği gerekçesiyle cezanın dörtte üçe kadar arttırılması söz konusu olabilir.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek yargılamanın ilk duruşması 16 Aralık’ta."