Saymaz: MHP’li yöneticinin oğlu PKK ile birlikte göçmen kaçırmaktan tutuklandı

Gazeteci İsmail Saymaz, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan 10 şüpheli arasında PKK üyeleri ve MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel'in yer aldığını yazdı.

Bir süre önce siyaseti bıraktığını duyuran MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu Tunahan Adıgüzel'in, PKK üyeleriyle birlikte göçmen kaçırmaktan yakalandığı ortaya çıktı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ayvacık’taki Kumbağlar Limanı’nda Yunanistan bayraklı ‘Nefeli’ adlı sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 10 şüphelinin tutuklandığını yazdı.

Saymaz, şüphelilerden Tunahan Adıgüzel'in, Güven Adıgüzel'in oğlu olduğunu yazdı. Habere göre Adıgüzel’in üzerinden 2500 dolar, 2500 Euro ve 200 TL çıktı. Adıgüzel ve Görevin de dahil dört Türk ve iki Yunan göçmen kaçakçılığından, teknede yakalananlardan biri PKK üyeliğinden, diğeri ise uyuşturucu kullanmaktan tutuklandı.

"OĞLUM KULLANILDI"

Saymaz, MHP İstanbul Teşkilatı’nın bulunduğu binanın sahibi olan ve bir süre önce siyasetle ilişkisini kestiğini belirten baba Güven Adıgüzel'in kendisine yaptığı açıklamaları ise şöye aktardı:

“Büyük oğlum Cihanay, Türkiye’de kara paradan ceza aldı ve Yunanistan’a kaçtı. Atina’da PKK’lılarla tanışıyor. Bunlar çocuğu kullanarak, küçük oğlum Tunahan’ın üzerinden insan ticareti yapıyorlar. İnsan ticareti yaparken, bunların haberi olmadan Yunanlı iki kaptan bir paket getiriyor. Bunlara para teklif ediyorlar. Benim çocuğun arkadaşı bu paketi alıyor, atıyor bir yere. Paketten uyuşturucu çıkıyor. Jandarma basınca bizimkiler yakalanıyor.

Adıgüzel, baskından sonra büyük oğlu Cihanay’ın aradığını ve PKK’lıların yakalanan uyuşturucudan ötürü 50 bin Euro istediğini söylüyor. 'Beni arayıp tehdit ettiler. Bir vesileyle çocuğumu PKK’lıların elinden kaçırdım. Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor.'"