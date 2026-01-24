Sazakan ‘’Earth is Alive’’ albümü yayınlandı

Sazakan’ın daha önce yayınladığı üç tekliyle işaretlerini verdiği müzikal yolculuk, grubun ilk albümü Earth is Alive ile bütünlüklü, derinlikli ve güçlü bir anlatıya dönüşüyor. Farklı coğrafyalardan gelen müzisyenlerin sezgisel ve plansız bir karşılaşmasıyla doğan Sazakan, bu albümde doğa, mitoloji ve insan arasındaki kadim bağları sesle örüyor.

New York’ta yaşayan davulcu, handpan ve yerel flüt icracısı Ömercan Şakar, İstanbul’dan gitar ve elektroniklerle Ali Deniz Kardelen ve Berlin merkezli saksafoncu Martin Seiler’dan oluşan üçlü, 2024 yılında İstanbul’da gerçekleşen tek bir doğaçlama kayıt seansında Sazakan’ın özgün ses dünyasını ortaya çıkardı. Provasız, tekrar almadan, tamamen anın enerjisine teslim olarak kaydedilen bu seans, albümün ruhunu belirleyen temel unsur hâline geldi.

Earth is Alive, Anadolu’nun melodik hafızasını modern groove’lar, atmosferik dokular ve özgür doğaçlamalarla buluşturuyor. Davullar, gitarlar, saksafonlar, yerel flütler ve handpan arasındaki dengeli etkileşim; dinginlik ile ham gücü, hareket ile durgunluğu, ses ile sessizliği aynı potada eritiyor. Albüm, karşıtlıkların uyum içinde var olabildiği bir alan yaratıyor. Her şey tam olarak hizalandığında enerjinin zahmetsizce akması fikri, bu kaydın merkezinde yer alıyor.

Altay mitolojisindeki fırtına tanrısından ilham alan Sazakan, müziğinde doğanın ilkel ve dönüştürücü gücünü çağırırken, dinleyiciyi barış, içe dönüş ve birlik hissiyle örülü bir yolculuğa davet ediyor. Albümdeki her parça, doğa unsurları ile insan duyguları arasındaki ilişkiyi yansıtan birer bölüm gibi ilerliyor; ışık ve karanlık, yoğunluk ve sadelik arasında gidip gelen bir anlatı kuruyor.

Bu yolculuğun önemli duraklarından birinde, The Earth is Alive’da spoken word performansıyla Kuauhtli Vasquez yer alıyor. Yüzlerce törene liderlik etmiş, Kuzey ve Güney Amerika’da şifa çemberleri kurmuş; kutsal öğretileri müzik ve söz aracılığıyla aktaran Kuauhtli Vasquez, albümde bilgeligin taşıyıcısı, rehberi ve yolcusu olarak ses veriyor. Onun sesi, ataların fısıltılarını bugüne taşıyan bir köprü, bir hatırlatıcı niteliğinde: Toprak canlıdır. Ve biz onunla birlikte tekrar hatırlıyoruz.

Daha önce yayımlanan üç tekliyle bu dünyaya açılan kapıyı aralayan Sazakan, albüm formatında dinleyiciyi daha derin bir deneyime davet ediyor. Derin ritimler, hipnotik melodiler ve atmosferik katmanlarla örülen Earth is Alive, müziği yalnızca işitsel değil, neredeyse ruhani bir deneyime dönüştürüyor. Albüm, doğanın kadim çağrısının hâlâ her yerde yankılandığını hatırlatıyor — şimdi ve burada.

Earth is Alive, Doğu ile Batı arasındaki sınırların kendiliğinden eridiği, kültürlerin değil enerjilerin konuştuğu bir alan açıyor. Sazakan için bu albüm, keşiflerle dolu bir ses yolculuğu olduğu kadar; dinleyici için de doğayla, bedenle ve sezgiyle yeniden bağ kurma daveti niteliği taşıyor.

KÜNYE / KATKIDA BULUNANLAR

Sazakan

Ömercan Şakar — Davul, Handpan, Yerel / Indigenous Flütler

Ali Deniz Kardelen — Gitarlar, Elektronikler

Martin Seiler — Saksafon, Elektronikler

Konuk Performans

Kuauhtli Vasquez — Spoken Word

Lin Records 2026