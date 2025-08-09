Sazakan’dan "Earth is Alive" yolunda ilk single: "Anatolian Blues"

HABER MERKEZİ

Sazakan’ın çıkış albümü Earth is Alive, 2025’in sonbaharında Lin Records etiketiyle dijital olarak yayımlanacak.

Tamamı tek seferde canlı olarak kaydedilen dokuz parçadan oluşan albüm; Anadolu melodilerini modern groove’lar, ambient dokular ve özgür doğaçlamalarla harmanlıyor.

Albümdeki parçaların yüzde 90’ı tamamen doğaçlama, kalan iki parça ise stüdyoda ilk kez canlı çalınıp tek take olarak kaydedildi.

Albümün prodüksiyonu Sazakan tarafından üstlenilirken, kayıtlar 21 Mayıs 2024’te İstanbul’daki Locca Records Studios’ta gerçekleştirildi.

Mix süreci New York’taki Pinch Recording Studios’ta Caio Carvalho’ya; mastering ise İstanbul’daki Noiseist Records’tan Çağan Tunalı’ya emanet edildi.

Kadro

Ömercan Şakar: Davul, Handpan, Yerli Flütler

Ali Deniz Kardelen: Gitar, Elektronikler

Martin Seiler: Saksofon, Elektronikler

Konuk sanatçı olarak, albümün yedinci parçası *“Earth is Alive”*da Kuauhtli Vasquez (spoken word) yer alıyor.

Yayın Takvimi

Ağustos 2025: Anatolian Blues (single)

Eylül 2025: Whispers of the Ancestors Within (single)

Ekim 2025: Earth is Alive (single)

Kasım 2025: Earth is Alive (tam albüm)