Sazlık yangını nedeniyle Eber Gölü'ne giriş yasaklandı

Afyonkarahisar'da sazlık yangınlarıyla mücadele kapsamında Eber Gölü'ne giriş yasaklandı.

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Eber Gölü'nün korunması için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde tedbirler alınıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun tedbir alındığı belirtildi.

Çok sayıda giriş çıkış noktası bulunan göl alanının büyük ve bataklık olması nedeniyle müdahalelerde güçlük yaşandığı ifade edilen açıklamada, yangınlar sona erinceye ve ikinci Valilik emrine kadar göle giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanununca idari yaptırım uygulanacağı aktarıldı.