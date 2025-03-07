SBÜ'den 'erkeklere özel' 8 Mart etkinliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sadece erkek öğrencilerin katıldığı "Doğu Batı Paradigması Türk İslam Dünyasında Kadın" konferansı düzenledi.

Üniversite, etkinlik için hazırladığı afişte katılımcıların sadece erkeklerden oluşacağını belirtti.

Söz konusu etkinlik çağrısında, "7 Mart 2025 Cuma günü saat 10:00’da Prof.Dr.Cevdet Erdöl Konferans Salonu'nda rektör hocamızın katılımı ile sadece erkek akademik, idari personel ile öğrencilerin katılacağı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Üniversite, bugün düzenlediği etkinliğin "farkındalık oluşturmak amacıyla" yapıldığını savunurken rektör yaptığı konuşmada, "kadınların toplumsal hayattaki yeri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolunda erkeklere düşen sorumluluklarını" anlattı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, konferanstaki konuşmasında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, Birleşmiş Milletler tanımı üzerinden değil hem İslam hem Türk hem de Anadolu gelenek ve göreneklerinin bize öğrettikleri üzerinden konuşmanın faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.