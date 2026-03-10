Scandicci - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa voleybolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Türkiye’yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe Medicana, çeyrek final ilk maçında İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler ise kritik mücadele öncesinde “Scandicci - Fenerbahçe maçı hangi gün?”, “Scandicci - Fenerbahçe maçı saat kaçta?” ve “Scandicci - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor.

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak bu önemli karşılaşma, Avrupa’nın güçlü ekiplerinden ikisini karşı karşıya getirecek. Sarı-lacivertli ekip, İtalya deplasmanından avantajlı bir skorla dönerek rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

SCANDİCCİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Scandicci - Fenerbahçe maçı 11 Mart tarihinde oynanacak. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu çeyrek final ilk karşılaşması TSİ 21.00’de başlayacak.

İtalya’da oynanacak mücadele Palazzo Wanny salonunda gerçekleştirilecek.

SCANDİCCİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın yayın bilgileri de netleşti. Scandicci - Fenerbahçe maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmanın şifreli ya da şifresiz olup olmayacağı ise maç gününde belli olacak. Ayrıca müsabaka CEV YouTube kanalından üyelere özel olarak canlı izlenebilecek.

MAÇIN HAKEMLERİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde uluslararası hakemler görev yapacak. Karşılaşmayı Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Vlastimil Kovar (Çekya) yönetecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NAMAĞLUP GELDİ

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sarı-lacivertli ekip, grup etabında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Bu güçlü performans, Fenerbahçe’nin Avrupa voleybolunda iddialı takımlar arasında yer aldığını bir kez daha gösterdi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Scandicci ile Fenerbahçe arasındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanş mücadelesi 19 Mart Perşembe günü saat 17.00’de oynanacak.

Rövanş karşılaşmasına Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu ev sahipliği yapacak. İstanbul’daki mücadele, çeyrek final eşleşmesinin kaderini belirleyecek.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİNDE KRİTİK MÜCADELE

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Medicana ile Savino Del Bene Scandicci, Avrupa voleybolunun güçlü ekipleri arasında gösteriliyor.

Bu nedenle Scandicci - Fenerbahçe karşılaşmasının oldukça çekişmeli ve yüksek tempolu geçmesi bekleniyor. İlk maçtan alınacak skor, rövanş öncesinde önemli bir avantaj sağlayacak.

Scandicci - Fenerbahçe maçı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde büyük heyecana sahne olacak. Grup aşamasını lider tamamlayan sarı-lacivertli ekip, İtalya deplasmanında avantajlı bir skor elde ederek İstanbul’daki rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Tabii Spor 3 ekranlarından yayınlanacak mücadele, Avrupa voleybolunun en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olacak.