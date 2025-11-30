Scarlett Johansson yeni Exorcist filminde başrolde yer alacak

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, The Haunting of Hill House ve Doctor Sleep gibi yapımlarla korku türündeyapımlarıyla bilinen Mike Flanagan’ın yöneteceği yeni Exorcist filminde başrolü üstlenecek.

Johansson, kariyerinde ilk kez 2013 yapımı Under the Skin ile adım attığı korku türüne yıllar sonra yeniden dönmüş olacak. Deadline’ın haberine göre Flanagan’ın hem yazıp hem yöneteceği yeni proje, oyuncunun yer aldığı en dikkat çekici yapımlardan biri olmaya aday.

2021 yılında NBCUniversal, Peacock ve Blumhouse ortaklığı, Exorcist evreninin haklarını Morgan Creek Entertainment’tan 400 milyon dolar karşılığında satın almış ve yeni bir üçleme için hazırlıklara başlamıştı. Serinin ilk filmi olan The Exorcist: Believer gişede 30 milyon dolarlık bütçesine karşılık 136,3 milyon dolar hasılat elde etmiş olsa da ağır eleştiriler almış ve devam projesinin akıbeti belirsizleşmişti. Johansson’un başrolünde olacağı yeni film ise Believer üçlemesiyle bağlantılı olmayacak; tamamen bağımsız bir hikâyeye dayanacak.

Çekimlerin ise yakın dönemde başlaması bekleniyor.

Johansson son olarak küresel çapta 869 milyon dolara ulaşan Jurassic World: Rebirth filminde yer almıştı. Oyuncunun ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi olan Eleanor the Great ise 23 Ocak 2026’da Türkiye’de gösterime girecek.