Schalke 04'ü tanıdık yüzler taşıyor

Bundesliga 2’nin 23. haftasında Schalke 04, Arena AufSchalke Stadyumu’nda Magdeburg’u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi Schalke 04, 5-3’lük skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Jean Hugonet’nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Magdeburg, 17. dakikada Alexander Nollenberger ile skoru eşitledi. Schalke 04, 39. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle soyunma odasına üstün girdi.

KENAN KARAMAN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Schalke, 49. dakikada penaltıdan Kenan Karaman ile farkı ikiye çıkardı. Magdeburg, 53. dakikada Mateusz Zukowski’nin penaltı golüyle yeniden umutlandı. Ancak Schalke 04, 65. dakikada Dejan Ljubicic ve 68. dakikada Kenan Karaman’ın golleriyle skoru 5-2’ye taşıdı. Konuk ekip, 84. dakikada bir kez daha penaltıdan Żukowski ile gol bulsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla puanını 46’ya yükselten Schalke 04, Bundesliga 2’de liderlik koltuğuna oturdu. 23 puanda kalan Magdeburg ise düşme hattından çıkamadı.

Ligin gelecek haftasında Schalke 04, deplasmanda Greuther Fürth ile karşılaşacak. Magdeburg ise sahasında Karlsruher’i ağırlayacak.

Öte yandan Edin Džeko, son 5 maçta kaydettiği 4 gol ve yaptığı 3 asistle Schalke 04’ün şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.