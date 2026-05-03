Schalke 04 yeniden Bundesliga'da

Bundesliga 2’nin 32. haftasında Schalke 04, sahasında Fortuna Düsseldorf’u 1-0 mağlup ederek üst lige yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmanın tek golü 15. dakikada Kenan Karaman’dan geldi. İlk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Teknik direktör Miron Muslic yönetimindeki Schalke, bu sonuçla kritik bir eşiği geçti.

Ligin bitimine iki hafta kala puanını 67’ye çıkaran Schalke, maç fazlasıyla üçüncü sıradaki Hannover 96 ile arasındaki farkı 10’a yükseltti ve Bundesliga’ya dönüşünü matematiksel olarak kesinleştirdi.

Sezon performanslarına bakıldığında Kenan Karaman 32 maçta 14 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Devre arasında takıma katılan Edin Dzeko ise 9 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı. Sakatlığını atlatan deneyimli golcü, Fortuna Düsseldorf karşılaşmasıyla yeniden kadroya dahil oldu.