Schalke 04’ün stadında şüpheli ölüm

Almanya’da Schalke 04’ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Veltins Arena’da sabah saatlerinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Stadyumda yapılan rutin temizlik sırasında erkekler tuvaletinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alman basınında yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin 65 yaşında bir erkek olduğu ve bir gün önce stadyumda düzenlenen etkinliğe katılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, ilk incelemelerde ölümün kalp krizi ya da felç gibi doğal nedenlerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından kesin ölüm nedeninin yapılacak adli inceleme sonucu netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, stadyum çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.