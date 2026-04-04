Schengen'e de el attılar: Randevular karaborsada

Schengen vizesi alabilmek için aylarca bekleyen binlerce yurttaş, "randevu borsası” ile karşı karşıya. Yurtdışına gitmek isteyenlerin karşısındaki en büyük engel olan vize randevuları, adeta teknolojik bir soyguna dönüştü. Bazı kişi ve kurumlar, özel yazılımlar ve botlar aracılığıyla sistemdeki boş randevuları saniyeler içinde rezerve ederken bu randevuları yurttaşlara yüzlerce avro karşılığında satıyor. Gerçek kullanıcılar ise randevu sistemlerinde ‘uygun tarih yok’ uyarısıyla karşılaşıyor.

Sözkonusu kişiler, yazılımlar aracılığıyla rezerve ettikleri bu randevuları sosyal medya ve mesajlaşma grupları üzerinden yüzlerce avroya satışa çıkarıyor. Ülkeye ve süreye göre değişen randevuların ücretleri ise 150 avrodan 2 bin 200 avroya dek çıkıyor.

Vize süreçlerinde rol alan VSF, TLScontact ve iDATA gibi büyük aracı şirketler de sözkonusu randevu satımına ilişkin uyarılarda bulunurken; bazı büyükelçilik ve konsolosluklar da yurttaşları benzer risklere karşı uyarıyor.

Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaştığımız “vize danışmanı”, İspanya için randevuların yazılım desteği ile alındığını ve ücretinin 150 avro olduğunu belirtti. Öğrenci vizesi için ise başvurulursa fiyat 250 avroya dek yükselirken kendini “danışman” olarak tanıtan kişilerin yurttaşlara verdiği fiyatlar herhangi bir neden olmaksızın değişebiliyor.

Ülkelere göre vize randevu ücretleri genellikle şu şekilde:

• Almanya: 350 avro

• Portekiz: 350 avro

• Macaristan: 350 avro

• Hollanda: 350 avro

• Yunanistan: 400 avro

• İtalya: 400 avro

• Fransa: 400 avro

• Bulgaristan: 450 avro

• İspanya: 500 dolar

• Amerika: 600 dolar

• İngiltere 2 yıl: 1100 dolar

• İngiltere 10 yıl: 2 bin 200 dolar

ÜCRETLER ASTRONOMİK

20 yıldır vize danışmanlığı yapan Cihan Küçük, sözkonusu sistemin İngiltere hariç neredeyse tüm dünyada yaygınlaştığına dikkat çekti. “Randevu borsası” sisteminin engellenmesi gerektiğini ifade eden Küçük, “İnsanlara astronomik ücretlerle vize randevuları satıyorlar. Öte yandan vize sistemine dair en ufak bilgileri, birikimleri olmayan kişiler nedeniyle bizim de işimiz azalıyor. Biz örneğin 30, 40, 50 avro para kazanırken bu kişiler bu işten 200 avro alıyor” dedi.

Sözkonusu sistemin önüne geçilebilmesi için “İngiltere sistemine” geçilmesi gerektiğini belirten Küçük, “Devletin bu uygulamaya karşı adım atması gerekiyor. İngiltere sisteminde vize için gerekli evraklar taranıp konsolosluğun adresine gidiyor, formun doldurulmasının ardından kişi randevu sistemine aktarılıyor. Eğer sistem bu şekilde olursa vize randevuları botlarla alınamayacak’’ ifadelerini kullandı.