Schengen istatistikleri: Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler açıklandı

Avrupa Komisyonu'nun 2025 Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye'den yapılan başvurular yüzde 8 artarak 1,26 milyonu aşarken ret oranı yüzde 14,6 seviyesinde kaldı.

Türk vatandaşlarının en yoğun başvuru yaptığı ve en fazla vize aldığı ülke ise Yunanistan oldu. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'deki temsilciliklerine 310 bin 920 başvuru yapılırken, bunların 276 bin 959'u olumlu sonuçlandı.

RET VEREN ÜLKELER: BİRİNCİ SIRADA MALTA VAR

Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler ise şöyle sıralandı:

Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinin verilerine göre Türk vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında Malta yüzde 34,8 ile ilk sırada yer aldı.

2. Polonya: yüzde 29,3

3. İsveç: yüzde 26,5

4. Norveç: yüzde 24,7

5. Finlandiya: yüzde 21,2

6. Almanya: yüzde 21,1

7. Danimarka: yüzde 19,2.