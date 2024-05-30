Schengen krizi büyüyor: Vize verilen kişilerden, ülkeye dönüşte de elçiliğe gelmeleri istendi

Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için 8 günlük Schengen vizesi alan bir Türk vatandaşının pasaportunun arasına “uyarı notu” koydu. Notta, vizenin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi için, Türkiye'ye dönüşünde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne pasaportla gelinmesi istendi.

Schengen vizesi krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Avrupa ülkeleriyle yaşanan Schengen vizesinde kriz devam ederken, krizi büyütecek bir uygulama daha ortaya çıktı.

T24'ten Asya Tekyaşar'ın haberine göre, Macaristan Büyükelçiliği, Macaristan’a gitmek için Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşının vize başvurusunu kabul etti ancak sadece 8 günlük vize verdi.

Büyükelçilik, pasaportun arasına bir uyarı notu da koydu. Notta, Türkiye’ye döndüğünde bir hafta içinde Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü’ne gelinmesi talep edildi.

Uyarı notunda, “Macaristan Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümü verilen vizenin usulüne uygun kullanıldığının incelenmesi için, Schengen Bölgesi’nden Türkiye’ye döndükten sonra bir hafta içinde pasaportunuzu konsolosluğumuza getirmenizi talep eder” ifadeleri yer aldı.

Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurularda ret oranı her geçen gün artıyor. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında ret oranının 4 yıllık süreçte büyük artış gösterdiği, 2019’da yüzde 9,7 olan ret oranının 2023 yılında yüzde 16,1’e yükseldiği belirtiliyor.

Öte yandan Schengen bölgesi ülkelerinin, sınırlı olan kontenjanların da dolması gerekçesiyle vize randevularını mayıs ayı sonuna kadar kapatmış olduğu bildirilmişti.

VİZE ÜCRETLERİNE ZAM YAPILMIŞTI

AB Komisyonu geçtiğimiz hafta, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yapmıştı. Yeni zamla beraber vize yenileme ücreti yetişkinler için 90 euro, 6-12 yaş arası çocuklar için ise 45 euro'ya yükseldi. Yeni tarife 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.