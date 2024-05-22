Schengen vize ücreti 2024 | Schengen vizesi ne kadar?

Avrupa Birliği içerisinde yer alan birçok ülkeye girişte istenen Schengen vize ücreti 2024 güncellendi. Toplamda 27 ülkeye seyahat etmek için istenen Schengen vizesine dair yurttaşlar Schengen vizesi ne kadar aramasını yapıyor. Avrupa Komisyonu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği zam sonrası Schengen vize ücreti artmış oldu. Slovenya Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği zam açıklamasının ardından Schengen vizesi ne kadar sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki Schengen vizesi ne kadar? İşte Schengen vize ücreti 2024!

Avrupa'da 27 ülkeden oluşan bölge için adlandırılan Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen yurttaşlar Schengen vizesi ne kadar araştırması yapıyor. Schengen vize ücreti 2024 geçtiğimiz günlerde zamlandı. Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaptığını açıklamasının ardından yurttaşlar Schengen vizesi ne kadar sorusunu gündeme getirdi. Peki Schengen vizesi ne kadar? İşte Schengen vize ücreti 2024!

Schengen vizesi ne kadar?

Slovenya Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, Schengen vizesi başvuru temel ücreti 18 yaş üzeri yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya yükseldi. 6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 eurodan 45 euroya yükseldi. AB’de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, komisyonun kararıyla 135 veya 180 euro vize ücreti ödeyecek.

Schengen vize ücreti 2024

Yaş/Durum Schengen Vizesi Temel Ücreti 18 Yaş Üzeri Yetişkin 90 EURO 0-6 Yaş Arası Çocuk Ücretsiz 6-12 Yaş Arası Çocuk 45 EURO AB ile İş Birliği Yapmayan Ülke Vatandaşları 180 EURO

Schengen vizesi nedir?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi'ni ziyaret etmek isteyen kişilere verilen bir vizedir. Schengen Bölgesi, Avrupa'da 27 ülkenin sınır kontrollerini kaldırarak oluşturduğu bir alanı kapsar. Bu vize, sahiplerine Schengen Bölgesi içerisindeki ülkelerde 180 gün içinde en fazla 90 gün kalma hakkı tanır.

Schengen vizesi ile gidilen ülkeler

Schengen Bölgesi'ne dahil olan ülkeler şunlardır:

Almanya

Avusturya

Belçika

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Hollanda

İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

Letonya

Lihtenştayn

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Norveç

Polonya

Portekiz

Slovakya

Slovenya

Yunanistan

Schengen vize türleri

Tek Tip Schengen Vizesi (Uniform Schengen Visa - USV) : Turistik, ticari, aile ziyareti gibi kısa süreli (90 güne kadar) ziyaretler için verilen vizedir.

: Turistik, ticari, aile ziyareti gibi kısa süreli (90 güne kadar) ziyaretler için verilen vizedir. Transit Vizesi (Airport Transit Visa - ATV) : Schengen Bölgesi'ndeki bir havaalanında uluslararası uçuşlar arasında bağlantı kurmak için verilen vizedir.

: Schengen Bölgesi'ndeki bir havaalanında uluslararası uçuşlar arasında bağlantı kurmak için verilen vizedir. Uzun Süreli Vize (National Visa - NV): 90 günden uzun süre kalmayı planlayan öğrenci, işçi veya aile birleşimi gibi nedenlerle verilen vizedir.

Schengen vize başvurusu nasıl yapılır?