Schengen vizesi olanlar için Pegasus'tan kritik açıklama

Pegasus Havayolları, medyaya yansıyan sosyal medyada gündem olan "mobil biniş kartlarının geçici olarak devre dışı bırakıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Değerli Misafirlerimiz, Schengen vizesi ile seyahat edecek misafirlerimizin mobil biniş kartı kullanımıyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mobil biniş kartı kullanım koşullarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Schengen vizesiyle Avrupa ülkelerine seyahat edecek yolcuları ilgilendiren yeni bir uygulama başlatıldığı öne sürülmüştü.

Online check-in işleminin ardından kullanılan mobil biniş kartlarının geçici olarak devre dışı bırakıldığı iddia edilmişti.

Söz konusu haberlerde, Schengen vizesi bulunan yolcuların vize kontrollerinin havalimanında görevli personel tarafından fiziki olarak yapılması zorunlu hale geldiği öne sürülmüştü.

Bu nedenle, check-in ve biniş işlemlerinin önceki uygulamaya göre daha uzun sürebileceği belirtiliyordu.