Schengen vizesinde randevu çıkmazı: Bireysel başvuru neredeyse imkânsız

Randevuları yazılımlarla kapatan şirketler nedeniyle ücretsiz başvurular neredeyse imkansız hale geldi. Vatandaşlar, şirketlere yüzlerce Euro ödeyerek vize randevusu almaya başladı.

Nefes'in haberine göre; Schengen vizesi bulmak günden güne zorlaşma başladı. Şirketler, randevuları yazılımlarla kapatarak ücretsiz başvurulara erişimi neredeyse imkansız hale getirdi.

Sosyal medyada ‘%100 Garantili Schengen’, ‘Schengen Derdine Son’, ‘5 Yıllık Schengen Garantisi’ gibi reklamlarla tanıtım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Bireysel olarak ücretsiz vize başvurusu için gün bulabilmek neredeyse imkansızken, bu şirketler Estonya, Malta, Danimarka gibi ülkelere aynı gün içinde randevu alabiliyor. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere ise randevu almaları birkaç ay sürebiliyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan belirli ücretler karşılığında pasaport bilgilerini alarak sisteme kayıt yapıyor. Büyükelçiliklerin açtığı randevular, özel yazılımlar kullanılarak birden fazla bilgisayar aracılığıyla listedeki kişilerin adına anında kapatılıyor. Bu hizmeti sağlayan onlarca şirket bulunuyor. Hepsi aynı yöntemle, özel yazılımlarla açılan randevuları kendi bekleme listesindeki kişiler adına dolduruyor. Bu nedenle herhangi bir AB ülkesinin vize sistemine girip, bireysel olarak randevu alabilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Şirket görevlileri hangi ülkeden ne zaman randevu açılacağını bildiklerini ve bu yüzden müşterilerine garanti verdiklerini belirtiyor.

Şirketler randevunun yanı sıra vize başvurusu için gerekli olan seyahat sigortası, konaklama rezervasyonu, uçak biletlemesi gibi hizmetler de sunuyor. Bu hizmetler için vize ve VFS, İDATA gibi aracı şirket ücretleri haricinde ilk başvuru için ortalama 175 Euro bedel alınıyor. 5 yıllık Schengen vizesi içinse 600 Euro ücret talep ediliyor.