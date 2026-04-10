Schengen vizesinde yeni dönem başladı

Avrupa Birliği’nin (AB) yeni dijital sınır sistemi Giriş-Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla Schengen bölgesindeki 29 ülkede tam kapasiteyle devreye girdi.

Yeni uygulamayla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışları elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Sistemle birlikte pasaportlara manuel damga basılması uygulaması büyük ölçüde sona ererken, sınır geçişleri dijital kayıt sistemi üzerinden takip edilecek.

HANGİ VERİLER ALINACAK?

10 Nisan sonrası Schengen’e ilk girişte yolculardan şu bilgiler alınacak:

• Pasaport bilgileri

• Fotoğraf

• Parmak izi

Bu veriler sınır geçişi sırasında sisteme kaydedilecek. Biyometrik veri vermeyi reddeden kişilerin Schengen bölgesine girişine izin verilmeyecek. 12 yaş altındaki çocuklardan parmak izi alınmayacak.

Sistemin dikkat çeken özellikleri şu şekilde:

• Biyometrik Kayıt: Yolcuların parmak izleri ve yüz taramaları sisteme kaydedilecek.

• Otomatik 90/180 gün takibi: 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak. Kurala uymayanlar anında sınır birimlerine bildirilecek.

• Verilerin 3 yıl saklanması: Biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanacak, sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak.

• Pasaportta damga olmayacak: Giriş-çıkış damgaları kaldırılarak pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak.