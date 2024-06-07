Schengen vizesine zam geliyor

Schengen vizesi ücretlerinde yüzde 12 oranında artış bekleniyor. Buna göre Schengen vizesi için temel ücret yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya çıkacak.

Avrupa Komisyonu, Schengen vizesinin maliyetinin haziran ayı içerisinde artacağını doğruladı.

Euronews'te yer alan habere göre, vize ücretinde yüzde 12 oranında artış olacak. Schengen vizesi için temel ücret yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek.

Fiyat artışından üye ülkelerdeki enflasyonu sorumlu tutan komisyon, diğer ülkelerdeki vize ücretleriyle karşılaştırıldığında ücretlerin hala "nispeten düşük" olduğunu belirtiyor.

Örneğin İngiltere'de vize ücreti 134 Euro, ABD'de 185 Euro ve Avustralya'da 117 Euro'dan başlıyor.

Schengen ülkeleri İrlanda ve Kıbrıs dışında AB üyesi ülkeleri ve kara sınırları için Romanya ve Bulgaristan'ı kapsıyor.

AB üyesi olmamalarına rağmen Norveç, İzlanda, Lichtenstein ve İsviçre de Schengen Konvansiyonu'nun bir parçası.

KİMLER SCHENGEN VİZESİNE İHTİYAÇ DUYUYOR?

Schengen vizesi, AB/Schengen Bölgesi'nin 90 gün kuralından yararlanamayan AB vatandaşı olmayanlar için gerekli.

Bu vizeler turizm ya da aile ziyaretleri için gerekli ancak 28 Avrupa ülkesinde çalışmak için kullanılamıyor. Schengen vizesi ile herhangi bir altı aylık dönemde 90 güne kadar ziyaret edilebiliyor.

ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerden kısa süreliğine ziyarete gelen kişilerin Schengen vizesine başvurmalarına gerek yok. Bu ülkelerden gelenler her 180 gün içinde 90 gün vizesiz seyahat etme hakkına sahip.

Daha uzun süre kalmak veya çalışmak isteyenlerin, ziyaret etmek istedikleri ülkeden farklı bir vize başvurusunda bulunmaları gerekiyor.