Schengen’e yeni dönem: Elektronik giriş-çıkış sistemi geliyor

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen sınırlarında elektronik takip sistemini devreye alıyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi’nin (EES) 12 Ekim’den itibaren 6 ay boyunca aşamalı olarak uygulanacağı ve ardından tüm sınır kapılarında tam kapasiteyle kullanılacağı belirtildi.

Yeni sistemle birlikte AB vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine yaptıkları kısa süreli ziyaretlerde giriş-çıkış bilgileri, pasaport verileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital ortamda kayda alınacak.

Açıklamada, EES'nin sınır görevlileri, ulaşım sektörü ve yolcuların yeni prosedürlere uyum sağlayabilmesi için kademeli şekilde hayata geçirileceği ifade edilerek "EES’nin ekimde uygulamaya geçmesiyle AB, daha güvenli ve etkin bir sınır yönetim sistemi kurma yolunda önemli bir ilerleme kaydetmektedir" denildi.