Schneider Electric, Hannover Messe'de otomasyon vizyonunu paylaştı

Schneider Electric, dünyanın önde gelen endüstri fuarlarından Hannover Messe'de otomasyon vizyonunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, endüstriyel yazılım, yapay zeka ve dijital ikiz teknolojisi alanındaki en son yeniliklerini içeren portföyünü fuarda sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Endüstriyel Otomasyon İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Barbara Frei, fuar boyunca endüstrinin sürdürülebilir dönüşümü için çözümleri paylaşmaya odaklandıklarını belirterek, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 45'inin endüstriyel operasyonlar kaynaklı olduğu göz önüne alındığında, bu alanda karbonsuzlaşmayı sağlamanın kritik öneminin olduğunu aktardı.

Başarılarının sırrının "otomasyon" olduğunu kaydeden Frei, "Endüstriyel operasyonel teknolojinin kalbine otomasyonu yerleştirdiğimizde, üretim süreçlerini optimize eder ve başarılı dijital dönüşüm için temel bir olanak sağlarız. Böylece üretkenliği ve verimliliği artırırken enerji ve hammadde kullanımını da minimuma indirmek mümkün olur. Bu yıl Hannover Messe’de bu doğrultuda geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojileri küresel uzmanlarla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Frei, sahip olunan otomasyonun büyük bir kısmının onlarca yıl önce, tek bir tedarikçiye bağlı donanıma dayalı olarak ve şu anda sahip oldukları bilgi işlem gücünden önce tasarlanıp kurulduğuna işaret ederek, "Yazılım tanımlı otomasyon ve açık yaklaşımımızla, mevcut karmaşıklığı sadeleştiriyor ve müşterilerin neye ihtiyaç duyduklarına, ne zaman ihtiyaç duyduklarına ve kimden istediklerine bağlı olarak otomasyonlarını güncellemelerine veya değiştirmelerine olanak tanıyoruz." yorumunu yaptı.

Şirket, 2020'de sektöre sunduğu EcoStruxure Automation Expert'in ardından otomasyona yönelik öncü açık, yazılım tanımlı yaklaşımını geliştirmeye devam ediyor ve sürekli, hibrit veya ayrık süreçler için tek, ölçeklenebilir bir endüstriyel otomasyon ortamı geliştiriyor. Şirket, toplam sahip olma maliyetini azaltmayı, süreçleri ve operasyonları sadeleştirmeyi ve endüstrinin daha yüksek verimlilik ve esneklik seviyelerinde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.,

Şirket, fuarda, ​​​​​​​endüstride otomasyon, yazılım ve elektrifikasyon odaklı dönüşümü sağlayacak "CONNECT", "EcoStruxure Tesis Uygulamaları", "EcoStruxure Edge Uygulamaları", "Hibrit Bulut MES", "EvoPacT HVX", "MasterPacT MTZ Active", "Lexium SCARA Robot", "Otomasyon uygulaması yardımcı pilotu" yeniliklerini tanıttı.