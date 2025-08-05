Schnieke'den yeni tekli: 'Schnieke Tallava'

Schnieke, Hicazkâr oyun havasının ardından şimdi de yeni teklisi Schnieke Tallava ile dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Bu parça, Balkanların içten ve asi sound’unu alıyor, Anadolu Elektro'nun özgün dokusuyla yepyeni bir forma büründürüyor. Tallava’nın duygusal yoğunluğu, burada özgürleşiyor; elektriği yüksek, kıvrak ve derin bir sese dönüşüyor.

Sarmal ritimlerle örülü synth’ler, Gizmo’nun karakterli gitar riff’leri, Berkay’ın akustikle elektronik arasında gezinen ritimleri ve Özgür’ün duyguyu ilmek ilmek işleyen beş telli kemanı ile birleşiyor.

Ortaya çıkan bu doku, gelenekten doğup bugünde yankılanan bir müzikal anlatı sunuyor.