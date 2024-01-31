Scholz'dan 'Dexit' tepkisi: Almanya'nın başına gelebilecek en büyük refah yıkımı olur

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı AfD Partisi Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in iktidara gelmeleri halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden çıkması (Dexit) için referandum yapacakları sözlerini eleştirerek "Dexit"in Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük "refah yıkımı" olacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Aralarında AfD politikacılarının da bulunduğu bir toplantıda, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan zorla sınır dışı edilmesini öngören plan üzerinde konuşulmasına tepki gösteren Scholz, "Ülkedeki villalarda, nüfusun bir kısmının bu ülkeden nasıl çıkarılabileceğinin konuşulduğu konferanslar düzenlendiğinde sessiz kalamayız. Bu Alman tarihinin en karanlık dönemlerini hatırlatıyor" dedi.

Söz konusu planlara karşı duran çok sayıda vatandaşın sokaklara çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten Scholz, yıllardır Almanya'da yaşayan ve çocuklarını burada yetiştirenlerin ülkenin terk edilmesi söyleminden endişelendiklerini aktardı.

Scholz, "Bu nedenle burada hepimizin çok net bir taahhütte bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu vatandaşların yanında duruyoruz, onların korkmalarına gerek yok. Demokrasi bizi korur" dedi.

AfD temsilcilerinin Almanya'nın AB'den ayrılmasını ifade eden "Dexit" kelimesini kullandığına dikkati çeken Scholz, "Bu, Avrupa ve Almanya'nın başına gelebilecek en büyük refah yıkımı olur" değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Almanya'nın AB'den en fazla faydalanan ülke olduğunu kaydetti.

"MACRON İLE HAREKET EDECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dünyadaki gelişmelerle ilgili birlikte hareket edeceklerini aktaran Scholz, "Eğer dünyadaki gelişmeler, örneğin ABD'deki seçimlerin olası sonuçları nedeniyle daha da zor bir hale gelirse AB'nin daha da güçlü hale gelmesi gerekir. Bunun gerçekten mümkün olabilmesi için Fransa ve Almanya bu görevi üstlenmeli. AB'nin en büyük ulusal çıkarımız olduğunu elbette her zaman gözümüzün önünde bulundurmamız lazım" ifadesini kullandı.