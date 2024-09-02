Scholz'dan partilere çağrı: AfD ile koalisyon yapmayın

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oylarını artırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, eyalet seçimlerinin sonucunu 'acı' diye nitelendiren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz, siyasi partileri her iki eyalette AfD'yi içermeyecek ittifaklar kurmaya çağırdı.

"Tüm demokratik partilerin, aşırı sağcıları içermeyen istikrarlı hükümetler kurması gerekmektedir" diyen Scholz, çağrıyı bir SPD milletvekili olarak yaptığını vurguladı.

Scholz, iki eyaletteki sonuçlardan endişe duyduğunu belirterek "Ülkemiz bu sonuçlara alışamaz ve alışmamalıdır. AfD Almanya'ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını yok ediyor" dedi.

Seçim sonuçlarının kendi partisi SPD açısından da acı olduğunu belirten Scholz, buna rağmen partinin birliğini bozmadığını, birlik içinde iyi ve net bir seçim kampanyası yürüttüğünü söyledi. Scholz, mücadeleyi bırakmayacaklarını, sürekli olarak yeni oylar için çalışacaklarını kaydetti.

ALMANYA SEÇİMLERİ

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette yaklaşık 5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde oy verme işlemi dün yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, 1,66 milyon seçmenin bulunduğu Thüringen eyaletinde aşırı sağcı popülist AfD yüzde 30,8 oyla birinci sırada yer alıyor.

2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Yüzde 24,5 oy oranıyla ikinci sırada yer alan CDU da oyunu bir önceki seçimlere göre 2,8 puan artırdı.

Sol Partiden ayrılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin ilk girdiği seçimde yüzde 15,8 oy alması dikkati çekti.

Thüringen eyaletinde 18,6 puan kaybeden Sol Parti, yüzde 12,4 oyla dördüncü sırada yer aldı.