Scholz ile bir araya gelen Erdoğan, vize konusunun çözülmesi için destek istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sergilediği sistematik saldırılar, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Almanya’nın köklü ilişkileri ve bağları bulunan iki müttefik olduğunu, işbirliğini her alanda geliştirmek, fırsatları değerlendirmek ve çeşitlendirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, iki ülkeye de kazandıracak adımlar için Türkiye’nin hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının gerekli olduğunu, özellikle vize meselesinin bir an önce çözülmesi için Almanya’dan da destek beklendiğini belirtti.