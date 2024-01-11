Scholz’dan yabancı iş gücü açıklaması: Kollarımızı açarak karşılamalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Almanya’nın ekonomik büyüme kaydetmesi için yabancı kalifiye iş gücüne ihtiyacı olduğunu belirttti. Scholz Almanya’nın vasıflı iş gücünü "kollarını açarak" karşılaması gerektiğini söyledi.

Alman hükümeti, 2024 yılında ülkeye kalifiye iş gücü göçünü artırmayı hedefliyor. DW Türkçe’nin aktardığına göre bu bağlamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yabancı iş gücüne açık olunması gerektiğini kaydetti.

Scholz Cottbus'ta hızlı tren ICE'lerin yeni bakım merkezinin kullanıma girme töreninde yaptığı konuşmada, "Ekonomi çıkış trendine girmeli. Bu da ancak yabancı iş gücünün tekrar bize gelmesi ile mümkün olur" ifadelerini kullandı.

"Biz, birleşmiş bir Avrupa'da sağlam bir yeri olan, dünyaya açık bir ülkeyiz" diyen Scholz'un açıklamaları, İslam ve göç karşıtı sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin son Forsa anketine göre birinci sırada yer aldığı doğu Alman eyaletleri Saksonya, Thüringen ve Brandenburg'da yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde geldi. Son anketler AfD'nin ülke genelinde ise ikinci sırada yer aldığını gösteriyor.

Scholz konuşmasında partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönettiği Brandenburg eyaletinde 2023'ün ilk yarısında yüzde 6 ile "neredeyse Çin boyutlarında" ve Almanya'daki diğer 15 eyalete göre en yüksek ekonomik büyüme kaydedildiğine dikkat çekti.

VASIFLI İŞ GÜCÜ İHTİYACI VURGUSU

Almanya Başbakanı "Cottbus gibi şehirlerin bugün bir sorunu varsa bu iş eksikliğinden değil iş gücü eksikliğinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Doğu Almanya'da trendin artık tersine döndüğünü belirten Scholz, "İyi eğitim görmüş, çok sayıda vasıflı iş gücüne ihtiyacımız var" diyerek kalifiye iş gücünün önemli bir kısmının Almanya'dan karşılandığını belirtti. Scholz şöyle devam etti: "Ancak buraya gelmeleri ve ailelerini de buraya getirmek için kendilerini rahat hissetmesi uluslararası kalifiye çalışanlara de ihtiyacımız var." Scholz kalifiye iş gücünü Almanya’nın kollarını açarak karşılaması gerektiğini kaydetti.

KALİFİYE İŞ GÜCÜ GÖÇÜ YASASI

Almanya'nın yeni kalifiye iş gücü göçü yasası 18 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti.

Alman işverenler, Alman ekonomisini ayakta tutmak için yüz binlerce kalifiye çalışana ihtiyaç duyduklarını her fırsatta dile getiriyor. Almanya'da bilişimden hasta bakımına, zanaattan lojistiğe, birçok alanda çalışan eksikliği bulunuyor. Söz konusu yasa ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan üçüncü ülkelerin vatandaşı olan kalifiye iş gücünün Almanya'ya göç etmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor.