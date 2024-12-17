Scholz’un hükümeti düştü

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Almanya’da Hür Demokrat Parti’nin ayrılmasıyla azınlık durumuna düşen Başbakan Olaf Scholz başkanlığındaki koalisyon hükümeti, Federal Meclis’te yapılan güven oylamasını geçemeyerek düştü. 23 Şubat’ta erken seçim yapılması kesinleşti.

Meclis Başkanı Bärbel Bas’ın yaptığı açıklamaya göre güven oylamasında 207 milletvekili Scholz lehine, 394 milletvekili aleyhine oy kullanırken 116 milletvekili de çekimser kaldı. Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri seçim tarihi için 23 Şubat 2025’te anlaşmıştı.

Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank Waltz Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı. Scholz’un seçimlerdeki en önemli rakibi ise Hristiyan Demokratik Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz olacak. Anketlere göre Merz seçimlerde %33 civarında oy alacak.