Science dergisinin 'Marmara Depremi' tezi: Prof. Dr. Osman Bektaş'ın itirazı kabul edildi

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın, Science dergisinin "Marmara’da 7’den büyük deprem olabilir" tezine yönelik itirazı kabul edildi.

Uluslararası Science dergisinde “Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması” başlıklı bir makale 2025’in son aylarında yayınlanmıştı. Makaleye göre Marmara’daki Kumburgaz çukurunda 1766’daki depremden bu yana 6 metrelik bir deformasyon birikti, bu deformasyon da 7’den çok daha büyük bir deprem riski doğuruyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş dergiye gönderdiği bir makaleyle itiraz etti. Bektaş’ın itirazı derginin hakem heyeti tarafından kabul edildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bektaş, "Merkezi Marmara Fayı sığ derinlikte,kısmen sürüklendiği için ( creep ), Kumburgaz Çukuru altında 1766 İstanbul depreminden sonra 6m'lik bir deformasyon ( M7+ deprem) biriktirememiştir" dedi.

"Ana Marmara Fayı çok parçalı M6+ depremleri ile kırılıyor" diyen Bektaş, "M7,2 olarak beklenen 6,2 Silivri depremi bunu ispatlamıştır. Marmara Çukurları deprem durdurucu özelliğindedir: 1912, 1963, 2025 depremleri sırasıyla Orta Marmara, Çınarcık ve Kumburgaz Çukurlarînda durmuştur" ifadelerini kullandı.

1912, 1963, 2025 depremleri sırasıyla Orta Marmara, Çınarcık ve Kumburgaz Çukurlarînda durmuştur. — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) January 9, 2026

Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise Bektaş, "Marmara’da tek parça 7’den büyük bir deprem beklemiyorum. 7’den küçük parça parça 6.5 gibi depremler olabilir" dedi.

"Asıl beklentimiz bu. Marmara’daki deprem çukurları depremleri durduruyor" diyen Bektaş, "1912 Mürefte depremi batıya, İstanbul’a doğru ilerlerken orta Marmara çukuru bu depremi durdurdu. 1963 depremi Adalar’da olmuştu, bu deprem de Çınarçık çukurcuğu içinde kalmıştır. 2025 Silivri depremini de İstanbul’a ilerlerken Kumburgaz çukuru durdurmuştur. Çukurlar fayların gerilimini, kırılma direncini emiyor. Bir amortisör görevi görüyor" ifadelerini kullandı.