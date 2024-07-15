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Scooter’ın çarptığı 80 yaşındaki adam yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.07.2024 10:24
  • Giriş: 15.07.2024 10:24
  • Güncelleme: 15.07.2024 10:24
Kaynak: İHA
Scooter’ın çarptığı 80 yaşındaki adam yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki kazada, scooter kullanan A.Y. (15), yaya geçidinden geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.D’ye (80) çarptı. Kaza sonucu yere düşen L.D. kafasının arka kısmından yaralandı.
L.D. kaza sonrası olay yerine 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan L.D.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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