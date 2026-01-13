Scorpions, İstanbul konserini duyurdu

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da İstanbul'da konser verecek.

2 yıl aradan sonra Türkiye'de konser vermeye hazırlanan efsane grup, 24 Haziran Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Konser biletleri 15 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Passo'da satışa sunulacak.

Son olarak 2024'te konser veren Alman rock grubunun biletleri o zaman da 15 Ocak'ta satışa çıkmış ve saatler içinde tükenmişti.

23 Mayıs 2024'te Küçükçiftlik Park'ta konser veren grup, yoğun istek üzerine iki gün sonra bir kez daha konsere çıkmıştı.