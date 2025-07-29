SDG, Barrack’ın taleplerini reddetti

Haber Merkezi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın bölgeyi yenden dizayn etmek üzerine temasları devam ederken Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Barrack’ın Rakka, Deyrizor, Heseke ve Tabaka’dan çekilme talebini reddederek, silah bırakmayacağını vurguladı.

SDG Temsilcisi Sihanouk Dibo, ABD’nin Tom Barrack aracılığıyla kendilerine iletilen talebi reddetti. Tom Barrack, SDG’nin Rakka, Deyrizor, Heseke ve Tabaka’dan çekilmesi ve silahlarını teslim etmesini, doğal kaynakları ve sınır kapılarının Şam yönetimine iade edilmesini talep etmişti. Sihanouk Dibo, Tom Barrack’ın taleplerini reddettiklerini ve SDG’nin orduya katılmayı planladığı için silah bırakmayacağını belirtti. SDG’nin kademeli olarak Suriye ordusuna katılması gerektiğini ifade eden Dibo, "ABD ile herhangi bir ihtilafımız yok, ABD ile Hizbullah arasında iyi bir koordinasyon var." diye ekledi. Ayrıca, "Taraflar arasında bir mutabakat olması halinde SDG, Suriye Halk Meclisi seçimlerini memnuniyetle karşılayacak." dedi.

Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü. Büyükelçi Barrack, görüşmeleri sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

ODTADOĞU VALİSİ, BAKAN GÜLER İLE GÖRÜŞTÜ

Millî Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack’ı kabul etti." ifadesi kullanıldı. Barrack da paylaşımında görüşmeye ilişkin olarak "Bakan Güler ve ben, Amerika ve Türkiye’nin ortak ve müttefik olduğu bölgesel istikrar ve güvenlik konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştük," ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barrack, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüşmesini de sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçi, paylaşımında "Bakan Bayraktar’ın Türkiye’nin enerji bağımsızlığını desteklemek ve Amerika ile Amerikalı üreticilerin bu sürece katılmasını sağlamak için attığı tüm bu harika adımlar için tebrikler" ifadelerini kullandı

Geçtiğimiz hafta da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye Dışişleri Bakanı Asad el-Şeybani, Paris’te bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yazılı yapılan açıklamada, görüşmenin "samimi ve verimli" geçtiği belirtildi. Buna göre ABD, Fransa ve Suriye’nin diyalog ve gerginliği azaltma amacıyla “Suriye’de geçiş döneminin başarısı ile Suriye’nin birliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü güvence altına almaya yönelik çabaların hızla yürütülmesi, terörizmin her türlüsüne karşı ortak mücadelede iş birliğinin ve Suriye hükümetinin devlet kurumları aracılığıyla güvenlik tehditleriyle başa çıkma kapasitesinin güçlendirilmesi” konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.

Barrack ayrıca önceki gün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizbullah’ın silahlarını bırakmasına" ilişkin açıklama yaptı. Barrack, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hizbullah silahlarını elinde tuttuğu sürece, sözler yeterli olmayacaktır. Hükümet ve Hizbullah, Lübnan halkını tökezleyen statükoya mahkûm etmemek için tam anlamıyla kararlı olmalı ve hemen harekete geçmelidir."