SDG'den açıklama: "Tüm kentleri savunacağız"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı’ndan yayımlanan açıklamada, 6 Şubat’tan bu yana Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerine yönelik saldırıların arttığı belirtilerek “direniş çağrısı” yapıldı.

SDG Genel Komutanlığı, bölgedeki son gelişmeler üzerine açıklama yayımlayarak bölge halkını Şam'a bağlı HTŞ güçlerine karşı “direniş mücadelesine” çağırdı.

Bölge halkının “vahşi ve barbarca saldırılara” maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, SDG güçlerinin “büyük bir cesaret ve fedakarlıkla onurlu bir mücadele yürüttüğü” ifade edildi.

Açıklamada, Derik’ten Haseke’ye ve Kobani’ye kadar tüm kentlerin savunulacağı vurgulanarak, “Bugün bir kez daha gösteriyoruz ki halkların iradesi her türlü saldırı ve işgalden daha güçlüdür” denildi.

Açıklamada, bölgedeki ve Avrupa’daki Kürtlere “birleşme ve direniş mücadelesine katılma” çağrısı yapıldı.