SDG'den Menbiç'te bulunan Tişrin Barajı önünde açıklama

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Ferhad Şami, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolünde olduğunu söylediği Menbiç'te bulunan Tişrin Barajı önünde video paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Şami, MSB'nin açıklamasının aksine barajı kendilerinin kontrol ettiğini söyledi.

Şami, şöyle konuştu:

"Bugün 26 Aralık 2024 saat 17:20. Şu anda Tişrin Barajı'ndayız. Bilindiği üzere Savunma Bakanlığı Tişrin Barajı'nın işgalci çetelerin kontrolünde olduğunu iddia etmişti. Ancak burada bizim ve dostlarımızın bulunması bu iddiaların asılsız olduğunu bir kez daha kanıtlıyor."

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında dün konuşan Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Münbiç ve Tişrin Barajı'nın kontrolü tamamen Suriye Milli Ordusu'ndadır. Terör örgütü son çırpınışlarını yaptığından bilinçli bir dezenformasyon yaparak kamuoyunda algı oluşturmaya çalışmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Beşar Esad'ın devrildiği süreçte SDG, Tel Rıfat ve Menbiç'ten çekilmiş, iki bölgeye de Türkiye destekli SMO girmişti. Son iki günde ise SDG'nin Menbiç'teki bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü geri aldığı ve SMO ile SDG arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.