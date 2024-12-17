SDG'den Menbiç ve Kobani açıklaması: Kalıcı ateşkes görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Kobani ve Menbiç'te sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için ABD arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

SDG'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"ABD’nin Minbic ve Kobanê bölgelerinde kalıcı bir ateşkesi sağlama girişimleri, Türk devletinin bu çabalara yaklaşımı ve ana noktalarını kabul etmekten kaçınması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Arabuluculuk, Minbic Askeri Meclis savaşçıları ile Minbic’te mahsur kalan ve Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönmek isteyen sivillerin nakledilmesi ile Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine getirilmesi konularını oluşturmaktaydı."

Açıklamada, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin bilgi yer almadı. Ayrıca henüz Türkiye veya ABD'den bu konuda bir açıklama gelmedi.

Suriye'de HTŞ liderliğindeki cihatçıların Beşar Esad'ı devirip iktidarı ele geçirmesinin ardından SMO, SDG'ye yönelik saldırı başlatmış, Tel Rıfat ve Menbiç'ten çekilen SDG Fırat Nehri'nin Batısı'nı bırakmıştı.