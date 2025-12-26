SDG'den "mutabakat" ve "Öcalan" mesajı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Ferhad Şami Şam ile yürütülen müzakereler ve Öcalan'ın SDG mesajına ilişkin konuştu.

Şami Suudi Arabistan merkezli Al-Arabiya’ya yaptığı açıklamada, SDG ile Suriye hükümeti arasında “ön mutabakat” niteliğinde bir anlayış bulunduğunu söyledi.

Şami, nihai anlaşmanın ancak entegrasyonun nasıl gerçekleştirileceği ve ülkenin idari yapısının nasıl şekilleneceği konularındaki anlaşmazlıkların çözülmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

"MAZLUM ABDİ ŞAM'A GİDECEK"

Şami, yılbaşından önce yapılması planlanan SDG lideri Mazlum Abdi’nin Şam ziyaretinin temel amacının, mart ayında varılan mutabakatın nihai bir metne dönüştürülmesi olduğunu belirtti. Sözcü, Şam’daki görüşmelerin ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve isimleri açıklanmayan bazı Arap ülkelerinin garantörlüğünde yürütüleceğini söyledi. Şami, Şam yönetiminin entegrasyona ilişkin kendi modelini dayattığını, bunun ise SDG ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin önerileriyle örtüşmediğini ileri sürdü.

Görüşmeler kapsamında son iki ayda karşılıklı tekliflerin sunulduğunu belirten Şami, SDG’nin talebinin, yapının tamamen dağıtılması değil; siyasi ve idari özgünlüğünü koruyacak bir model olduğunu vurguladı.

“Bütün mutabakatlar, Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye ordusuna nasıl entegre edileceğiyle ilgilidir... Hepimiz siyasi, askeri ve idari entegrasyonun gerekliliği konusunda hemfikiriz” ifadelerini kullanan Şami, entegrasyonun nasıl gerçekleşeceği konusunda ciddi görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

SDG’nin yerinden yönetim talebinin bağımsızlık anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine Şami, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye ve Irak arasında sıkışmış bir coğrafyada böyle bir senaryonun gerçekçi olmadığını söyledi. Ayrıca Şami, 10 Mart tarihli anlaşmada yerinden yönetime dair örtülü bir mutabakat bulunduğunu savunurken, röportajı yapan gazeteci bu ifadenin metinde açık şekilde yer almadığını hatırlattı.

ÖCALAN’IN MESAJI

Röportajda, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesaj gönderdiği iddiaları da soruldu. Şami, böyle bir mesajın olduğunu, ancak içeriğinin kamuoyuna yansıtıldığı şekilde olmadığını söyledi. SDG bünyesinde yabancı unsurlar bulunduğu iddialarını da reddeden Şami, SDG saflarındaki yabancıların, Kobani kuşatması sırasında IŞİD’e karşı gönüllü olarak savaşa katılan kişiler olduğunu söyledi.