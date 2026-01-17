SDG'den Şam yönetimine "yabancı savaşçı" yanıtı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile HTŞ'nin öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümeti arasında bu kez de "yabancı savaşçı" gerilimi yaşanıyor.

Halep'te yaklaşık 1 hafta süren çatışmaların ardından SDG, bu defa da Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kasabasının Şam yönetimi tarafından bombalandığını bildirdi.

SDG'nin aktardığı bilgilere göre, şu ana kadar sivil yerleşim yerlerine ve mahallelere çok sayıda top mermisi isabet etti.

"İRAN İHA'LARI VE YABANCI SAVAŞÇI İDDİALARI YALANDIR"

SDG basın merkezi, Şam yönetiminin "İran yapımı insan hava araçları kullanıldığı" yönündeki suçlamalarını yalanlarken bünyesinde "yabancı savaşçıların bulunduğu" iddiasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şam otoriteleri, güçlerimizin elinde İran yapımı insansız hava araçları bulunduğu veya saflarımızda sınır dışından gelen savaşçıların yer aldığı yönünde sistematik yalanlar yaymaya devam etmektedir. Bu iddialar, Suriye Demokratik Güçleri'nin itibarını zedelemek, rolünü baltalamak ve uluslararası ortaklarla ilişkilerini bozmak amacıyla belirli uluslararası çevrelere yönelik kasıtlı ve kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Suriye Demokratik Güçleri, savaşçıları Suriye halkının farklı bileşenlerinin evlatlarından oluşan ulusal bir güçtür. Buna karşın, asıl kanıtlanmış gerçekler, bizzat Şam otoritelerine bağlı grupların saflarında Özbek ve Çeçenler de dahil olmak üzere farklı uyruklardan binlerce yabancı savaşçının bulunduğunu doğrulamaktadır."