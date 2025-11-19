SDG'den Türkiye ve çözüm süreci açıklaması

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, 6’ncı Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda konuştu. Abdi, çözüm süreci ve Türkiye'yle ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

6’ncı MEPS 2025, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde dün başladı.

Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen foruma, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin yanı sıra SDG Lideri Mazlum Abdi ile Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de katıldı.

Forumda ayrıca, eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile eski Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de yer aldı.

Abdi, “Esad'ın devrilmesinde diyaloğun kaybı önemli bir etkendi ve biz Suriye'deki sorunları çözmek için diyaloğu seçtik” dedi.

"SAVAŞ, 10 MART ANLAŞMASIYLA SON BULDU"

“10 Mart’ta Suriye Cumhurbaşkanı Colani ile imzalanan anlaşmanın, o dönemde yaşanan zorlu çatışmaların önüne geçtiğini ve savaşı sona erdirdiğini” belirten Abdi, “anlaşmanın Suriye’nin parçalanmasını önlediğini” kaydetti. Abdi, “Kürt meselesinin ülkede 100 yıldır tartışılmadığını ancak bu anlaşmada ele alındığını” söyleyerek, “anlaşmanın, Kürt halkı ve diğer tüm toplulukların haklarını yeni Suriye anayasası kapsamında güvence altına almayı hedeflediğini” ifade etti.

“Suriye’nin geçmişteki merkezi yönetim modeline dönmeyeceğini” kaydeden Abdi, “15 yıl süren iç savaşın ardından Suriye’nin artık ademi merkeziyetçi bir yapıya kavuşması gerekiyor. Her bölge kendi yönetimini oluşturmalı. Bu gerçek ortada ve bunu inkar edemeyiz. Tüm tarafların bu durumu kabul edip buna uygun hareket etmesi şart” diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER VE GÜVENLİK MESAJI

Mazlum Abdi, Türkiye ile ilişkiler konusuna ilişkin, “Suriye güvenlik güçleri içinde yer almamız bir tehdit olarak görülmemeli. Aksine Suriye ordusu içerisindeki varlığımız komşu ülkeler için güvenlik ve istikrar unsurdur. Biz, Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Türkiye’nin, SDG’yi tehdit olarak görmemesi gerekir" dedi.

“BARIŞ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ”

PKK’nin silah bırakarak Türkiye’den çekilme kararına da değinen Abdi, şu ifadeleri kaydetti:

“Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da barış süreci başladı. Sayın Başkan Öcalan’ın İmralı’dan başlattığı süreç, barış için yeni bir kapı araladı. Bu sadece Türkiye için, Kuzey Kürdistan için değil; tüm bölge için, Orta Doğu için yeni bir fırsat yaratmıştır. Biz Rojava olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sürecin başarıya ulaşması için elimizden ne gelirse yapacağız.”