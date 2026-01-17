SDG'den uluslararası güçlere "acil müdahale" çağrısı

Suriye Demokratik Güçleri Medya Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "anlaşmanın garantörü olan uluslararası güçleri, anlaşma maddelerine bağlı kalınmasını sağlamak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla acilen müdahale etmeye çağırıyoruz" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri, Şam yönetimine bağlı silahlı güçlerin Deir Hafir’den çekilme sürecinde, SDG güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesi tamamlanmadan bölgeye girilmesinin “son derece tehlikeli bir durum” yarattığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası himayede varılan anlaşma uyarınca; Şam hükümeti güçlerinin, güçlerimizin çekilme sürecini tamamlamasının ardından Halep'in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene şehirlerine girmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Ancak Şam yönetimi anlaşma maddelerini ihlal ederek, savaşçılarımızın çekilme süreci henüz tamamlanmadan her iki şehre de girmiştir. Bu durum, son derece tehlikeli bir ortam yaratmış olup ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sürece işaret etmektedir.

Bu bağlamda, anlaşmanın garantörü olan uluslararası güçleri, anlaşma maddelerine bağlı kalınmasını sağlamak ve durumun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla acilen müdahale etmeye çağırıyoruz.”