SDG'den üst düzey bir heyet Şam'a gitti

Rojava'daki özerk yönetimden bir heyet, Şam geçiş hükümetinin Savunma ve İçişleri bakanlıklarındaki yetkililerle bir araya gelmek üzere Şam'a gitti.

Tarafların bugün askeri ve güvenlik konularını görüşmek üzere bir araya gelmesi planlanıyor.

Heyette "Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Genel Komutanlığı üyesi Sozdar Hacı, SDG Genel Komutanlığı üyesi Sipan Hemo, SDG sözcüsü Abcer Davud ve SDG komutanlarından Şakir Arab" bulunuyor.

Rudaw'ın aktardığına göre, bu ziyaretin Suriye geçiş hükümetiyle devam eden güvenlik ve askeri görüşmeler çerçevesinde ve sahadaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve ülke genelinde istikrarı sağlamayı amaçlayan 10 Mart anlaşmasının uygulanması kapsamında gerçekleştiği bildirildi.

Dün Suriye geçiş hükümeti yetkilileri ile Türk makamları arasında askeri güvenlik toplantısı yapılmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hüseyin Es-Selame ile bir araya gelmişti.