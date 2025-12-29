SDG duyurdu: Mazlum Abdi’nin Şam ziyareti lojistik nedenlerle ertelendi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi’nin bugün (29 Aralık Pazartesi) Suriye’nin başkenti Şam’a yapacağı ziyaret ertelendi.

SDG Basın İrtibat Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada ziyaretin lojistik ve teknik hazırlıklar nedeniyle ileri bir tarihe alındığı belirtilerek, yeni görüşme tarihinin belirlenmesi konusunda taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye heyetinin başkent Şam’a bugün yapacağı ziyaretin programında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin iptal edilmediği, sadece teknik ve lojistik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe çekildiği belirtildi.

SDG’den yapılan açıklamada bu ertelemenin diyalog sürecini etkilemediğinin altını çizerek “Bu erteleme, ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. İletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.