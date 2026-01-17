Giriş / Abone Ol
SDG: Halep’in doğusundaki güçlerimizi yarın saat 07.00’de Fırat’ın doğusuna çekiyoruz

SDG'nin Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı üzerine Halep’in doğusundaki güçlerini yarın saat 07.00 itibarıyla Fırat’ın doğusuna çekeceklerini açıkladı.

Dünya
  • 17.01.2026 01:05
  • Giriş: 17.01.2026 01:05
  • Güncelleme: 17.01.2026 01:07
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı üzerine Halep’in doğusundaki güçlerini yarın saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri’nin doğusuna çekeceklerini açıkladı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, dost ülkeler ve arabulucuların çağrısı üzerine Halep’in doğusundaki temas hatlarında bulunan güçlerini yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat’ın doğusuna çekme kararı aldıklarını açıkladı.

Abdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, birleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyet göstergesi ve 10 Mart’ta varılan anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasına bağlılık kapsamında alındığını belirtti.

