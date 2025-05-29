SDG heyeti Şam’a gidiyor

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Suriye’de Kürt bölgesinin statüsüne yönelik belirsizlik sürerken cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara) ve SDG lideri Mazlum Kobani arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasına yönelik Rojava’dan bir heyet Şam’a gidiyor.

Ziyaret kapsamında, kuzeydoğu Suriye’deki Kürt yönetiminin Suriye yönetimine entegrasyonu ve anayasal hakların teminat altına alınmasına ilişkin görüşmeler yapılması bekleniyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki Demokratik Kuzey Güçleri Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi, Rojava’daki Özerk Yönetim’den bir heyetin yarın Şam’a gideceğini ve burada SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında imzalanan anlaşmanın detaylarını ele alacağını duyurdu.

ENTEGRASYON SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

Komutan, bu ziyaretin “ulusal istikrarın güçlendirilmesi ve Suriye devletinin birliğinin pekiştirilmesi” açısından önemli bir adım olduğunu vurgularken, sürecin “kapsamlı ve kalıcı bir çözümün” zeminini oluşturabileceğini belirtti. Anlaşma, özellikle Kürt topluluğunun statüsü, ateşkes ve SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu gibi başlıklarda önemli hükümler içeriyor. Anlaşmada, Suriye’nin kuzeydoğusunda fiili özerklikle yönetilen bölgelerin yeni geçici yönetime entegre edilmesi, tüm Suriyelilerin temsil hakkının tanınması, ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesine imkân tanınması yönünde taahhütlerde bulunulmuştu.

SDG Komutanı Abdi, 12 Nisan’da kendisini ziyaret eden Şam heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede, Tişrin Barajı’nın askeri saldırılardan korunması ve yerinden edilenlerin geri dönüş süreci gibi başlıkları gündeme almıştı. Aynı toplantıda, 10 Mart tarihinde imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmesi için çalışacak komisyonun üyeleri de belirlenmişti. Ayrıca bölgedeki Kürt siyasi parti ve oluşumlarının, taleplerini Şam’a resmen iletmek üzere ortak bir komite kurmak için görüşmeler yürütüyor. Bu girişim, geçen ay Kamışlı’da düzenlenen tarihi Kürt Ulusal konferansının ardından ortaya çıkmıştı.

Şam yönetimi söz konusu konferansı ayrılıkçı bir hamle olarak nitelendirerek kınamıştı. Ancak Mazlum Abdi, konferans sırasında yaptığı açıklamada amacın Suriye’yi bölmek değil, güçlendirmek olduğunu savunmuştu.

ANAYASA’YI CİHATÇI KADROLAR HAZIRLADI

Öte yandan Rojava yönetiminin Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, Suriye’de hazırlanan yeni geçici anayasayı “tehlikeli bir gelişme” olarak nitelendirdi. The New York Times’ta yayımlanan makalesinde Ahmed, yeni anayasanın “İslam hukukunu ulusal yasaların temeli ilan eden merkeziyetçi bir yapıya dayandığını” söyledi.

Ahmed, mart ayında yüzlerce Alevinin katledildiği saldırılar ve Dürzilere yönelik şiddet olaylarının “kapsayıcı olmayan anayasal düzenin yol açtığı çatışma sinyalleri” olarak nitelendirdi.

ABD’ye “Yeni Suriye baştan itibaren herkesi kapsamalıdır. ABD yönetimi ve Kongresi, bu kapsayıcı ve demokratik hükümetin inşasında tarihi bir rol oynayabilir” diye seslenen Ahmed, SDG’nin “Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi” olarak adlandırdığı fiili yönetimin örnek olabileceğini kaydetti.