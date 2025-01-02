SDG heyeti Şam’da

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Suriye’de gerginliğin sürdüğü kuzeydoğusundaki Kürt bölgelerine ilişkin belirsizlik sürerken ülkede yönetimi ele geçiren HTŞ ile SDG arasında ilk görüşme gerçekleşti. HTŞ lideri Muhammed el Colani'nin (Ahmed el Şara) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) temsilcilerle pazartesi günü Şam’da bir araya geldiği ileri sürüldü.

AFP haber ajansına konuşan Suriyeli bir kaynak, Colani'nin pazartesi günü SDG heyetiyle “olumlu” görüşmeler yaptığını söyledi. Görüşmede güvenlik ilişkilerinin yanı sıra Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yöetimi’nin geleceğini masaya yatırdı. Kaynak, her iki tarafın da “ortak anlayışa ulaşmak” için toplantıları sürdürmeyi kabul ettiğini söyledi.

DOĞRUDAN İLK TEMAS

Rojava yönetimi ve SDG’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Konseyi (SDK) iyesi Bassam İshak, görüşmeyi doğrularken iki tarafın da, Beşar Esad’ın devrilmesine giden sürecin başından bu yana koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Bu görüşme, Colani'nin SDG ile bilinen ilk doğrudan teması oldu.

Colani, pazar günü El Arabiya televizyonuna verdiği demeçte “SDG’nin ülkenin yeni kurulan ordusuyla bütünleşmesi gerektiğini” belirterek “Silahlar yalnızca devletin elinde olmalı. Silahlı olan ve savunma bakanlığına katılma koşullarını sağlayan herkesi memnuniyetle karşılarız” demişti. Colani, daha önceki açıklamalarında da “Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu” ifade etmişti.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ise, sınır güvenliğini yeni Suriye yönetimine devretmeye hazır olduklarını belirtirken, Suriye'de diyalog ve yeniden yapılanma için acilen çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

HRİSTİYANLARLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Suriye’deki azınlıkların yeni yönetime dair endişeleri sürerken Colani, salı günü de Hristiyan toplumunun din insanlarıyla bir araya geldi. Suriye devlet haber ajansı SANA'nın paylaştığı fotoğraflarda, Colani'nin Hristiyan din insanlarından oluşan bir heyeti başkent Şam'daki sarayda kabul ettiği görüldü.

Ülkenin kuzeyinde bir Alevi türbesine düzenlenen saldırının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından binlerce Suriyeli protesto gösterileri düzenlemişti. Hama’da da Noel ağacının cihatçı gruplarca yakılması sonrası yüzlerce kişi, başkent Şam’ın farklı mahallelerinde yürüyüşler düzenlemişti.