SDG için “yüzde 75-25” iddiası: Suriye’de formül bulundu mu?

Suriye’de siyasi düğüm hâlâ çözülebilmiş değil. Ülkenin HTŞ ve Colani liderliğindeki geçici yönetimi ile Kürtlerin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) nasıl bir entegrasyon üzerine anlaşacağına ilişkin tartışma sürüyor.

İktidarın kontrolündeki medya organlarından Sabah gazetesinin yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü “SDG’ye son çıkış yolu gösterildi!” başlıklı yazısında, gerçekleştirilen müzakereler ve ABD’nin rolüne ilişkin bazı iddiaları aktardı.

Türkiye’nin SDG konusunda tek muhatabının ABD olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, Washington’ın SDG’ye “telkin ve baskı” uyguladığına dair güçlü sinyaller geldiğini öne sürdü. Buna göre Şam ile SDG arasında “ciddiyet kazanan bir formül” üzerinde uzlaşma ihtimali bulunuyor ve entegrasyon için dile getirilen “Aralık sonu” tarihinin değişebileceği belirtiliyor.

“ÜNİTER YAPI ÖNCELENİYOR”

Uzun süredir bölgede etkin olmayan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) yeniden devreye girdiğini belirten Müderrisoğlu, ABD askeri aklının “üniter yapıyı önceleyen” bir noktaya geldiğini söyledi.

Türkiye açısından kritik olanın, “PKK’nin Kandil’de kepenk kapatıp Rojava’da yeniden açması” olduğunu söyleyen Müderrisoğlu, SDG’nin “merkezi orduya katılayım ama komuta bende olsun” yaklaşımının son dokuz ayda “kriz yarattığını” savundu.

"ÇIKIŞ STRATEJİSİ..."

Müderrisoğlu, hazırlanan formüle ilişkin yazısında şu ifadeleri kullandı:

“SDG’nin, 'Merkezi orduya katılayım ama komuta bende olsun" hesabı, yani paralel ordu kurma niyeti son 9 ayda yalnızca kriz çıkardı. Peki, SDG için nasıl bir çıkış stratejisi söz konusu olabilir? Türkiye'nin yakından takip ettiği, müzakeresi tamamlanmakta olan formül şöyle özetleniyor: 'SDG'nin kontrol ettiği silahlı unsurların yüzde 75'inin Suriye ordusuna, yüzde 25'inin de asayiş unsuru olarak Suriye polis gücüne entegre olması!'”