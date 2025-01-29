SDG ile HTŞ stratejik konularda anlaştılar

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam’daki cihatçı yönetimin başkanı Colani ile stratejik konularda anlaşmaya vardıklarını söyledi. ANHA'ya konuşan Abdi, bir yandan askeri savunmanın sürdüğünü, diğer yandan da diplomatik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Süreç bu şekilde devam ederse başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz" dedi.

Suriye'de tek bir ordunun olması ve SDG’nin bu ordunun parçası olması konusunda prensipte anlaşma sağlandığını kaydeden Abdi uluslararası koalisyon ve diğer güçlerin Türkiye'ye baskı yaparak Tişrin barajındaki çatışmaların durdurulması gerektiğini ifade etti.

Abdi, bazı iç ve dış güçlerin SDG ile HTŞ arasında çatışma çıkarmak istediğini, ancak bunun başarılı olamayacağını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Suriye'deki Kürt sorununun "tamamen" bir iç mesele olduğunu ve kararın Suriyeliler tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.